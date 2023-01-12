Прокуратура: На Харківщині через обстріли поранення отримали двоє чоловіків

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох мирних жителів у Дворічній та в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 січня близько 9-ї ранку окупанти обстріляли селище Дворічна: отримав поранення 68-річний чоловік.







Цього ж дня близько 13.30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу в Куп’янську. Внаслідок збройної агресії рф травмовано 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма та численні відкриті переломи руки.





Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).