Обстрелы рф Харьковщины — ранения получили двое пожилых мужчин — Прокуратура

В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей в Двухлетней и в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

12 января около 9 утра оккупанты обстреляли пгт Двуречная: получил ранение 68-летний мужчина.



В этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в Купянске. В результате вооруженной агрессии рф травмирован 76-летний мужчина. У него взрывная травма и многочисленные открытые переломы руки.



Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).