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Обстрелы рф Харьковщины — ранения получили двое пожилых мужчин — Прокуратура

Общество 16:52   12.01.2023
Оксана Якушко
Обстрелы рф Харьковщины — ранения получили двое пожилых мужчин — Прокуратура

В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей в Двухлетней и в Купянске, сообщила  Харьковская областная прокуратура.

12 января около 9 утра оккупанты обстреляли пгт Двуречная: получил ранение 68-летний мужчина.

В этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в Купянске. В результате вооруженной агрессии рф травмирован 76-летний мужчина. У него взрывная травма и многочисленные открытые переломы руки.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 16:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей в Двухлетней и в Купянске, сообщила  Харьковская областная прокуратура.".