Обстрелы рф Харьковщины — ранения получили двое пожилых мужчин — Прокуратура
В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей в Двухлетней и в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
12 января около 9 утра оккупанты обстреляли пгт Двуречная: получил ранение 68-летний мужчина.
В этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в Купянске. В результате вооруженной агрессии рф травмирован 76-летний мужчина. У него взрывная травма и многочисленные открытые переломы руки.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей в Двухлетней и в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".