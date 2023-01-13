В рф під Бєлгородом під час ремонту вибухнув танк

У Бєлгородській області рф під час ремонту танка Т-72 здетонував снаряд, повідомляє Еspreso.tv з посиланням на російські ЗМІ.

Через вибух снаряду одна бойова машина знищена та ще дві отримали пошкодження

Інцидент трапився увечері 12 січня на ремонтно-технічній базі через порушення правил пожежної безпеки під час ремонту танка Т-72.

“Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, у результаті чого він був знищений. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати”, – йдеться в повідомленні.