В рф под Белгородом во время ремонта взорвался танк

В Белгородской области рф во время ремонта танка Т-72 сдетонировал снаряд, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на российские СМИ.

Из-за взрыва снаряда одна боевая машина уничтожена и еще две получили повреждения.

Инцидент произошел вечером 12 января на ремонтно-технической базе из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонта танка Т-72.

«Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь опрокинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти», — говорится в сообщении.