В рф под Белгородом во время ремонта взорвался танк
В Белгородской области рф во время ремонта танка Т-72 сдетонировал снаряд, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на российские СМИ.
Из-за взрыва снаряда одна боевая машина уничтожена и еще две получили повреждения.
Инцидент произошел вечером 12 января на ремонтно-технической базе из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонта танка Т-72.
«Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь опрокинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 12:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области рф во время ремонта танка Т-72 сдетонировал снаряд, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на российские СМИ.".