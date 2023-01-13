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В рф под Белгородом во время ремонта взорвался танк

Общество 12:53   13.01.2023
Оксана Якушко
В рф под Белгородом во время ремонта взорвался танк

В Белгородской области рф во время ремонта танка Т-72 сдетонировал снаряд, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на российские СМИ.

Из-за взрыва снаряда одна боевая машина уничтожена и еще две получили повреждения.

Инцидент произошел вечером 12 января на ремонтно-технической базе из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонта танка Т-72.

«Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь опрокинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 12:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области рф во время ремонта танка Т-72 сдетонировал снаряд, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на российские СМИ.".