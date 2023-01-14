Прокуратура показала фото наслідків ракетного удару по Харкову та Чугуївщині
Вранці 14 січня російські військові вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова та Чугуївському районі. Попередньо, ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Фото: Харківська облпрокуратура
Також у відомстві зазначили, що зафіксували наслідки агресії РФ у селі Гряниківка Куп’янського району, яке ворог обстріляв близько 13-ї години 13 січня. Там зазнала поранень 49-річна мирна мешканка.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 7:39, у Харкові лунали вибухи. За даними спостерігачів, загалом було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі, а голова ХОВА Олег Синєгубов – ще й про удари по Чугуївському району. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 12:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 січня російські військові вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова та Чугуївському районі. Попередньо, ракетами С-300 з території Бєлгородської області.".