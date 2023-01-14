Прокуратура показала фото последствий ракетного удара по Харькову и Чугуевщине

Утром 14 января российские военные ударили по объектам критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова и Чугуевском районе области. Предварительно, ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Также в ведомстве отметили, что зафиксировали последствия агрессии РФ в селе Гряниковка Купянского района, которое враг обстрелял около 13-ти часов 13 января. Там получила ранения 49-летняя мирная жительница.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 7:39, в Харькове гремели взрывы. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.