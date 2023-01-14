Прокуратура показала фото последствий ракетного удара по Харькову и Чугуевщине
Утром 14 января российские военные ударили по объектам критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова и Чугуевском районе области. Предварительно, ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Также в ведомстве отметили, что зафиксировали последствия агрессии РФ в селе Гряниковка Купянского района, которое враг обстрелял около 13-ти часов 13 января. Там получила ранения 49-летняя мирная жительница.
Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 7:39, в Харькове гремели взрывы. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 12:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 января российские военные ударили по объектам критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова и Чугуевском районе области. Предварительно, ракетами С-300 с территории Белгородской области.".