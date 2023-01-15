У Харкові 15 січня в деяких районах вимкнуть світло “Харківобленерго”

Без електроенергії залишаться 602 м-н, Північна Салтівка, сел. Жуковського та прилеглі вулиці, повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко.

“Харківобленерго” повідомляє, що з метою проведення відновлювальних робіт після ракетних обстрілів сьогодні, 15 січня, з 11:30 до 20.00 будуть знеструмлені:

602 м-н,

Північна Салтівка,

сел. Жуковського,

прилеглі вулиці», – йдеться у повідомлені.