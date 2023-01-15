В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»

Без электроэнергии останутся 602 м-н, Северная Салтовка, пос. Жуковского и близлежащие улицы, сообщила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Харьковоблэнерго» сообщает, что с целью проведения восстановительных работ после ракетных обстрелов сегодня, 15 января, с 11:30 до 20.00 будут обесточены:

602 м-н, Северная Салтовка, пос. Жуковского и близлежащие улицы», — говорится в сообщении.

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