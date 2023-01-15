Live
  • Воскресенье 15.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»

Общество 11:48   15.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»

Без электроэнергии останутся 602 м-н, Северная Салтовка, пос. Жуковского и близлежащие улицы, сообщила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Харьковоблэнерго» сообщает, что с целью проведения восстановительных работ после ракетных обстрелов сегодня, 15 января, с 11:30 до 20.00 будут обесточены:
602 м-н, Северная Салтовка, пос. Жуковского и близлежащие улицы», — говорится в сообщении.

Читайте также: На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:46
Метро в Харькове полностью возобновило свою работу после обстрела
08:18
На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела
20:17
В Харькове водитель Toyota врезался в бетонные блоки на дороге и погиб (фото)
20:02
Дневной ракетный удар по Украине: ПВО сбила 21 из 33 ракет
19:38
Ситуация на Харьковщине сложная, энергетики возвращают свет — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без электроэнергии останутся 602 м-н, Северная Салтовка, пос. Жуковского и близлежащие улицы, сообщила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".