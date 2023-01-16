«Подарував» окупантам кафе дружини. На Харківщині судитимуть колаборанта

На Харківщині зловили зрадника, який віддав окупантам власну машину та агітував своїх колег переходити на бік ворога, повідомило ДБР.

Після окупації селища Великий Бурлук правоохоронець одразу пішов домовлятися з окупантами. Він навіть запропонував їм в користування приміщення кафе дружини та службовий автомобіль.

Чоловік активно агітував своїх колег переходити на бік ворога, мотивуючи тим, що вони зможуть навчатися у вищих навчальних закладах рф з подальшим отриманням офіцерських звань.

Але його старання виявились марними – посади зрадник так і не отримав. Щобільше, після звільнення селища експравоохоронець не встиг втекти, його затримали.

Він обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.