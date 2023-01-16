«Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта
На Харьковщине поймали предателя, который отдал оккупантам собственную машину и агитировал своих коллег переходить на сторону врага, сообщило ГБР.
После оккупации поселка Великий Бурлук полисмен пошел договариваться с оккупантами. Он даже предложил им пользоваться помещением кафе жены и служебным автомобилем.
Мужчина активно агитировал своих коллег переходить на сторону врага, мотивируя тем, что они смогут учиться в высших учебных заведениях рф с последующим получением офицерских званий.
Но его старания оказались тщетными – должности предатель так и не получил. Более того, после освобождения поселка эксправохранитель не успел убежать, его задержали.
Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 15:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали предателя, который отдал оккупантам собственную машину и агитировал своих коллег переходить на сторону врага, сообщило ГБР.".