«Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта

На Харьковщине поймали предателя, который отдал оккупантам собственную машину и агитировал своих коллег переходить на сторону врага, сообщило ГБР.

После оккупации поселка Великий Бурлук полисмен пошел договариваться с оккупантами. Он даже предложил им пользоваться помещением кафе жены и служебным автомобилем.

Мужчина активно агитировал своих коллег переходить на сторону врага, мотивируя тем, что они смогут учиться в высших учебных заведениях рф с последующим получением офицерских званий.

Но его старания оказались тщетными – должности предатель так и не получил. Более того, после освобождения поселка эксправохранитель не успел убежать, его задержали.

Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.