Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

«Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта

Общество 15:01   16.01.2023
Оксана Якушко
«Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта

На Харьковщине поймали предателя, который отдал оккупантам собственную машину и агитировал своих коллег переходить на сторону врага, сообщило ГБР.

После оккупации поселка Великий Бурлук полисмен пошел договариваться с оккупантами. Он даже предложил им пользоваться помещением кафе жены и служебным автомобилем.

Мужчина активно агитировал своих коллег переходить на сторону врага, мотивируя тем, что они смогут учиться в высших учебных заведениях рф с последующим получением офицерских званий.

Но его старания оказались тщетными – должности предатель так и не получил. Более того, после освобождения поселка эксправохранитель не успел убежать, его задержали.

Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Читайте также: Житель Купянщины предоставил помещения для военных и техники рф — прокуратура

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:32
Из минометов и артиллерии. На Харьковщине РФ обстреляла 13 населенных пунктов
15:30
Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника
10:07
В Харьковской области погиб в пожаре 71-летний мужчина — ГСЧС
08:18
На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела
07:47
Почти 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам рф — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали предателя, который отдал оккупантам собственную машину и агитировал своих коллег переходить на сторону врага, сообщило ГБР.".