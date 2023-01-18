Досвідчений екіпаж та надійний вертоліт – ДСНС про катастрофу в Броварах

У ДСНС України повідомили офіційну інформацію про катастрофу, внаслідок якої загинуло 18 осіб, у тому числі – троє дітей. Серед загиблих – керівництво МВС та міністр Монастирський.

“18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 – ліквідовано”, – зазначили рятувальники.

Вони повідомили дані про кількість загиблих на 11:00, проте вже озвучено оновлені дані. На даний момент відомо про загибель 18 осіб, у тому числі трьох дітей. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 29 осіб, серед яких 15 дітей.

За інформацією ДСНС, дев’ятеро людей із загиблих перебували на борту вертольота ДСНС. З них шестеро – представники оперативної групи МВС, включаючи керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу ДСНС.

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“Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225”, – наголосили в ДСНС.