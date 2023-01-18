Опытный экипаж и надежный вертолет — в ГСЧС сообщили о катастрофе в Броварах

В ГСЧС Украины сообщили официальную информацию о катастрофе, в результате которой погибли 18 человек, в том числе — трое детей. Среди погибших — руководство МВД и министр Монастырский.

«18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДОУ (дошкольного образовательного учреждения — Ред.) с последующим возгоранием, остекления в 14-этажном жилом доме и трех легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв., а в 09:28 — ликвидирован», — отметили спасатели.

Они сообщили данные о количестве погибших на 11:00, однако уже озвучены обновленные данные. На данный момент, известно о гибели 18 человек, в том числе троих детей. Ранения разной степени тяжести получили 29 человек, среди которых 15 детей.

По информации ГСЧС, девять человек из погибших находились на борту вертолета ГСЧС. Из них шестеро — представители оперативной группы МВД, включая руководство министерства, а также три члена экипажа ГСЧС.

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«Вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225», — подчеркнули в ГСЧС.