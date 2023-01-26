Двоє загиблих, двоє поранених: підсумки доби від голови Харківського гарнізону

Внаслідок обстрілів Харківської області 26 січня двоє мирних жителів загинули та ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його даними, під обстрілами опинилися Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Орлянка, Піщане, Берестове, Лозова, Куп’янськ та Козача Лопань.

Внаслідок ударів було пошкоджено три приватні будинки, додав Мельник.

Як повідомили у Генштабі у зведенні станом на 18:00, протягом доби армія РФ обстріляла райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, вдень 26 січня загарбники обстріляли селище Дворічна, внаслідок чого загинули чоловік та жінка.