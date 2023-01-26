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Двое погибших, двое раненых — итоги суток от начальника Харьковского гарнизона

Происшествия 21:01   26.01.2023
Елена Нагорная
Двое погибших, двое раненых — итоги суток от начальника Харьковского гарнизона

В результате обстрелов Харьковской области 26 января двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его данным, под обстрелами оказались Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Орлянка, Песчаное, Берестовое, Лозовая, Купянск и Казачья Лопань.

В результате ударов были повреждены три частных дома, добавил Мельник.

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Как сообщили в Генштабе в сводке по состоянию на 18:00, в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, днем 26 января захватчики обстреляли поселок Двуречная, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 21:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харьковской области 26 января двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения.".