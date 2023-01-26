Двое погибших, двое раненых — итоги суток от начальника Харьковского гарнизона

В результате обстрелов Харьковской области 26 января двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его данным, под обстрелами оказались Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Орлянка, Песчаное, Берестовое, Лозовая, Купянск и Казачья Лопань.

В результате ударов были повреждены три частных дома, добавил Мельник.

Как сообщили в Генштабе в сводке по состоянию на 18:00, в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, днем 26 января захватчики обстреляли поселок Двуречная, в результате чего погибли мужчина и женщина.