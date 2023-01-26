Двое погибших, двое раненых — итоги суток от начальника Харьковского гарнизона
В результате обстрелов Харьковской области 26 января двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
По его данным, под обстрелами оказались Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Орлянка, Песчаное, Берестовое, Лозовая, Купянск и Казачья Лопань.
В результате ударов были повреждены три частных дома, добавил Мельник.
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Как сообщили в Генштабе в сводке по состоянию на 18:00, в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, днем 26 января захватчики обстреляли поселок Двуречная, в результате чего погибли мужчина и женщина.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харьковской области 26 января двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения.".