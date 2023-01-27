Достоєвського й Горького на Стуса та Франка: в Чугуєві готують перейменування
У Чугуєві винесли на громадські обговорення проєкт рішення щодо перейменування вулиць.
До списку, запропонованого для обговорення мешканцям Чугуївської громади, увійшли 36 топонімів самого Чугуєва, а також 12 – в інших населених пунктах. Оголошення про обговорення із пропозиціями, що хочуть перейменувати, опублікували на сайті Чугуївської міськради. Міська влада запропонувала таким чином змінити назви вулиць у Чугуєві:
Вул. Балакірєва – вул. Леся Курбаса
Вул. Бідного Дем’яна – вул. Миколи Хвильового
Вул. Ватутіна – вул. Данила Галицького
Вул. Гагаріна – вул. Кам’янець-Подільська
Пров. Гагаріна – пров. Гетьмана Сагайдачного
Вул. Горького – вул. Василя Стуса
Вул. Добролюбова – вул. Юрія Яновського
Пров. Добролюбова – вул. Івана Багряного
Вул. Достоєвського – вул. Лесі Українки
Вул. Жадановського – вул. Казимира Малевича, вул. родини Жадановських
Вул. Карбишева – вул. Олександра Довженка, вул. Київська
Бульвар Комарова – бульвар. імені Андрія Скрябіна, бульвар Центральний
Вул. Короленка – вул. Михайла Вербицького
Вул. Кошового Олега – вул. Захисників України, вул. Збройних Сил України
Вул. Крилова – вул. Павла Чубинського
Вул. Лермонтова – вул. Івана Франка
Вул. Ломоносова – вул. Пантелеймона Куліша, вул. Михайла Драгоманова
Площа Матросова – площа Незламності
Вул. Маяковського – вул. Миколи Вінграновського
Вул. Мічуріна – вул. Біологічна
Пров. Мічуріна – пров. Академіка Амосова
Вул. Некрасова – вул. Остапа Вишні
Вул. Пушкіна – вул. Івана Котляревського
Пров. Пушкіна – пров. Григорія Сковороди
Вул. Ростовська – вул. Ізюмська
Вул. Терешкова – вул. Героїв України
Пров. Терешкової – пров. Петра Калнишевського
Вул. 1 Травня – вул. Бандуристів
Вул. Чайковського – вул. Миколи Лисенка
Пров. Чайковського – пров. Миколи Леонтовича
Вул. Чапаєва – вул. Пилипа Орлика, вул. Гетьмана Сагайдачного
Пров. Чапаєва – пров. Козацький, пров. Михайла Коцюбинського
Вул. Чернишевського – вул. Ярослава Мудрого
Вул. Чехова – вул. Максима Рильського
Вул. Чкалова – вул. Михайла Грушевського
Вул. Шолохова – вул. Миколи Лисенка, вул. Олександра Олеся
Громадські обговорення проведуть в електронній формі. На пропозиції та зауваження в мерії чекають до 26 лютого. Писати можна на поштову адресу: м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 35; чи e-mail: kultura.chuguev@ukr.net. А також дзвонити – (050) 233 02 88.
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“Анонімні пропозиції (зауваження), подання з уживанням ненормативних форм лексики не публікуються та до результатів обговорення не включаються”, – попередили в міськраді.
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Ви читали новину: «Достоєвського й Горького на Стуса та Франка: в Чугуєві готують перейменування»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві винесли на громадські обговорення проєкт рішення щодо перейменування вулиць".