Достоєвського й Горького на Стуса та Франка: в Чугуєві готують перейменування

У Чугуєві винесли на громадські обговорення проєкт рішення щодо перейменування вулиць.

До списку, запропонованого для обговорення мешканцям Чугуївської громади, увійшли 36 топонімів самого Чугуєва, а також 12 – в інших населених пунктах. Оголошення про обговорення із пропозиціями, що хочуть перейменувати, опублікували на сайті Чугуївської міськради. Міська влада запропонувала таким чином змінити назви вулиць у Чугуєві:

Вул. Балакірєва – вул. Леся Курбаса

Вул. Бідного Дем’яна – вул. Миколи Хвильового

Вул. Ватутіна – вул. Данила Галицького

Вул. Гагаріна – вул. Кам’янець-Подільська

Пров. Гагаріна – пров. Гетьмана Сагайдачного

Вул. Горького – вул. Василя Стуса

Вул. Добролюбова – вул. Юрія Яновського

Пров. Добролюбова – вул. Івана Багряного

Вул. Достоєвського – вул. Лесі Українки

Вул. Жадановського – вул. Казимира Малевича, вул. родини Жадановських

Вул. Карбишева – вул. Олександра Довженка, вул. Київська

Бульвар Комарова – бульвар. імені Андрія Скрябіна, бульвар Центральний

Вул. Короленка – вул. Михайла Вербицького

Вул. Кошового Олега – вул. Захисників України, вул. Збройних Сил України

Вул. Крилова – вул. Павла Чубинського

Вул. Лермонтова – вул. Івана Франка

Вул. Ломоносова – вул. Пантелеймона Куліша, вул. Михайла Драгоманова

Площа Матросова – площа Незламності

Вул. Маяковського – вул. Миколи Вінграновського

Вул. Мічуріна – вул. Біологічна

Пров. Мічуріна – пров. Академіка Амосова

Вул. Некрасова – вул. Остапа Вишні

Вул. Пушкіна – вул. Івана Котляревського

Пров. Пушкіна – пров. Григорія Сковороди

Вул. Ростовська – вул. Ізюмська

Вул. Терешкова – вул. Героїв України

Пров. Терешкової – пров. Петра Калнишевського

Вул. 1 Травня – вул. Бандуристів

Вул. Чайковського – вул. Миколи Лисенка

Пров. Чайковського – пров. Миколи Леонтовича

Вул. Чапаєва – вул. Пилипа Орлика, вул. Гетьмана Сагайдачного

Пров. Чапаєва – пров. Козацький, пров. Михайла Коцюбинського

Вул. Чернишевського – вул. Ярослава Мудрого

Вул. Чехова – вул. Максима Рильського

Вул. Чкалова – вул. Михайла Грушевського

Вул. Шолохова – вул. Миколи Лисенка, вул. Олександра Олеся

Громадські обговорення проведуть в електронній формі. На пропозиції та зауваження в мерії чекають до 26 лютого. Писати можна на поштову адресу: м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 35; чи e-mail: kultura.chuguev@ukr.net. А також дзвонити – (050) 233 02 88.

“Анонімні пропозиції (зауваження), подання з уживанням ненормативних форм лексики не публікуються та до результатів обговорення не включаються”, – попередили в міськраді.