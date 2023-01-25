Без Булгакова та Тютчева – на Харківщині продовжують перейменовувати вулиці
“Передовики” процесу знищення всіх топонімів, які пов’язані з РФ і радянським минулим, на Харківщині – влада Ізюма.
У найбільш зруйнованому місті Харківської області активно розривають зв’язки з країною-окупантом. Зокрема – у сфері топоніміки. За час, що минув з моменту деокупації Ізюма, тут уже позбулися 77 пов’язаних із РФ назв. У мерії повідомили про чергову серію перейменувань – 16 вулиць.
“77 вулиць вже ніколи не нагадають нам про тих, хто вбиває і знищує нас. Тепер ці вулиці данина нашим героям, нашій історії, нашій культурі й традиціям. Передчасно? Неактуально? Після війни? Ні. Запізно. Років так на вісім-десять. Але ми це робимо, і ми це зробимо”, – прокоментував чергове рішення топонімічної комісії віцемер Ізюма Володимир Мацокін.
Він опублікував документ, затверджений комісією, зі списками старих та нових назв вулиць.
Перейменували їх наступним чином:
– вул. Булгакова – вул. Сергія Нігояна;
– вул. Гвардійська – вул. Літературна;
– вул. Гомоненка – вул. Солов’їна;
– вул. Добролюбова – вул. Джерельна;
– вул. Краснокутського – вул. Мстислава Великого;
– вул. Леваневського – вул. Євгена Коновальця
– вул. Макаренка – вул. Всеволода Нестайка;
– вул. Малиновського – вул. Світанкова;
– вул. Павлова – вул. Українських енергетиків;
– вул. Першотравнева – вул. Пам’яті;
– вул. Попова – вул. Василя Барки;
– вул. Радищева – вул. Богдана Ступки;
– вул. Шмідта – вул. Леоніда Каденюка;
– вул. Тімірязева – вул. Юрія Татарінова;
– вул. Тютчева – вул. Максима Марищака;
– вул. Кооперативна – вул. Хмельницька.
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Ви читали новину: «Без Булгакова та Тютчева – на Харківщині продовжують перейменовувати вулиці»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Передовики” процесу знищення всіх топонімів, які пов’язані з РФ і радянським минулим, на Харківщині – влада Ізюма".