Без Булгакова та Тютчева – на Харківщині продовжують перейменовувати вулиці

“Передовики” процесу знищення всіх топонімів, які пов’язані з РФ і радянським минулим, на Харківщині – влада Ізюма.

У найбільш зруйнованому місті Харківської області активно розривають зв’язки з країною-окупантом. Зокрема – у сфері топоніміки. За час, що минув з моменту деокупації Ізюма, тут уже позбулися 77 пов’язаних із РФ назв. У мерії повідомили про чергову серію перейменувань – 16 вулиць.

“77 вулиць вже ніколи не нагадають нам про тих, хто вбиває і знищує нас. Тепер ці вулиці данина нашим героям, нашій історії, нашій культурі й традиціям. Передчасно? Неактуально? Після війни? Ні. Запізно. Років так на вісім-десять. Але ми це робимо, і ми це зробимо”, – прокоментував чергове рішення топонімічної комісії віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

Він опублікував документ, затверджений комісією, зі списками старих та нових назв вулиць.

Перейменували їх наступним чином:

– вул. Булгакова – вул. Сергія Нігояна;

– вул. Гвардійська – вул. Літературна;

– вул. Гомоненка – вул. Солов’їна;

– вул. Добролюбова – вул. Джерельна;

– вул. Краснокутського – вул. Мстислава Великого;

– вул. Леваневського – вул. Євгена Коновальця

– вул. Макаренка – вул. Всеволода Нестайка;

– вул. Малиновського – вул. Світанкова;

– вул. Павлова – вул. Українських енергетиків;

– вул. Першотравнева – вул. Пам’яті;

– вул. Попова – вул. Василя Барки;

– вул. Радищева – вул. Богдана Ступки;

– вул. Шмідта – вул. Леоніда Каденюка;

– вул. Тімірязева – вул. Юрія Татарінова;

– вул. Тютчева – вул. Максима Марищака;

– вул. Кооперативна – вул. Хмельницька.