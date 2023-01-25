Без Булгакова и Тютчева — на Харьковщине продолжают переименовывать улицы
«Передовики» процесса избавления от всех топонимов, как-либо связанных с РФ и советским прошлым, на Харьковщине — власти Изюма.
В самом разрушенном городе Харьковской области наиболее решительно рвут связи со страной-оккупантом. В частности — в сфере топонимики. За время, прошедшее с момента деоккупации Изюма, тут уже избавились от 77 связанных с РФ названий. В мэрии сообщили об очередной серии переименований — 16 улиц.
«77 улиц уже никогда не напомнят нам о тех, кто убивает и уничтожает нас. Теперь эти улицы — дань нашим героям, нашей истории, нашей культуре и традициям. Преждевременно? Неактуально? После войны? Нет. Запоздало. Лет так на восемь — десять. Но мы это делаем и мы это сделаем», — прокомментировал очередное решение топонимической комиссии вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.
Он опубликовал документ, утвержденный комиссией, со списками старых и новых названий улиц.
Переименовали их следующим образом:
– ул. Булгакова – ул. Сергея Нигояна;
– ул. Гвардейская – ул. Литературная;
– ул. Гомоненко – ул. Соловьиная;
– ул. Добролюбова – ул. Джерельна;
– ул. Краснокутского – ул. Мстислава Великого;
– ул. Леваневского – ул. Евгения Коновальца;
– ул. Макаренко – ул. Всеволода Нестайко;
– ул. Малиновского – ул. Свитанкова;
– ул. Павлова – ул. Украинских энергетиков;
– ул. Первомайская – ул. Памяти;
– ул. Попова – ул. Василия Барки;
– ул. Радищева – ул. Богдана Ступки;
– ул. Шмидта – ул. Леонида Каденюка;
– ул. Тимирязева – ул. Юрия Татаринова;
– ул. Тютчева – ул. Максима Марышака;
– ул. Кооперативная – ул. Хмельницкая.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Передовики» процесса избавления от всех топонимов, как-либо связанных с РФ и советским прошлым, на Харьковщине — власти Изюма".