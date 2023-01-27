Достоевского и Горького сменят Стус и Франко: в Чугуеве готовят переименования

В Чугуеве вынесли на общественные обсуждения проект решения о переименовании улиц.

В список, предложенный для обсуждения жителям Чугуевской громады, вошли 36 топонимов самого Чугуева, а также 12 — в других населенных пунктах. Объявление об обсуждении с предложениями, что хотят переименовать, опубликовали на сайте Чугуевского горсовета. Городские власти предложили таким образом изменить названия улиц в Чугуеве:

Ул. Балакирева – ул. Леся Курбаса

Ул. Бедного Демьяна – ул. Николая Хвылевого

Ул. Ватутина – ул. Даниила Галицкого

Ул. Гагарина – ул. Каменец-Подольская

Пер. Гагарина – пер. Гетмана Сагайдачного

Ул. Горького – ул. Василия Стуса

Ул. Добролюбова – ул. Юрия Яновского

Пер. Добролюбова – ул. Ивана Багряного

Ул. Достоевского – ул. Леси Украинки

Ул. Жадановского – ул. Казимира Малевича, ул. семьи Жадановских

Ул. Карбышева – ул. Александра Довженко, ул. Киевская

Бульвар Комарова – бульвар. Имени Андрея Скрябина, бульвар Центральный

Ул. Короленко – ул. Михаила Вербицкого

Ул. Кошевого Олега – ул. Защитников Украины, ул. Вооруженных сил Украины

Ул. Крылова – ул. Павла Чубинского

Ул. Лермонтова – ул. Ивана Франко

Ул. Ломоносова – ул. Пантелеймона Кулиша, ул. Михаила Драгоманова

Площадь Матросова – площадь Незламности

Ул. Маяковского – ул. Николая Винграновского

Ул. Мичурина – ул. Биологическая

Пров. Мичурина – пер. Академика Амосова

Ул. Некрасова – ул. Остапа Вишни

Ул. Пушкина – ул. Ивана Котляревского

Пер. Пушкина – пер. Григория Сковороды

Ул. Ростовская – ул. Изюмский

Ул. Терешкова – ул. Героев Украины

Пер. Терешковой – пер. Петра Калнышевского

Ул. 1 Мая – ул. Бандуристов

Ул. Чайковского – ул. Николая Лысенко

Пер. Чайковского – пер. Николая Леонтовича

Ул. Чапаева – ул. Пилипа Орлика, ул. Гетмана Сагайдачного

Пров. Чапаева – пер. Казацкий, пер. Михаила Коцюбинского

Ул. Чернышевского – ул. Ярослава Мудрого

Ул. Чехова – ул. Максима Рыльского

Ул. Чкалова – ул. Михаила Грушевского

Ул. Шолохова – ул. Николая Лысенко, ул. Александра Олеся

Общественные обсуждения проведут в электронной форме. Предложения и замечания в мэрии ждут до 26 февраля. Писать можно на почтовый адрес: г. Чугуев, ул. Староникольская, 35; или e-mail: kultura.chuguev@ukr.net. А также звонить — (050) 233 02 88.

«Анонимные предложения (замечания), представления с применением ненормативных форм лексики не публикуются и результаты обсуждения не включаются», — предупредили в горсовете.