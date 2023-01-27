Достоевского и Горького сменят Стус и Франко: в Чугуеве готовят переименования
В Чугуеве вынесли на общественные обсуждения проект решения о переименовании улиц.
В список, предложенный для обсуждения жителям Чугуевской громады, вошли 36 топонимов самого Чугуева, а также 12 — в других населенных пунктах. Объявление об обсуждении с предложениями, что хотят переименовать, опубликовали на сайте Чугуевского горсовета. Городские власти предложили таким образом изменить названия улиц в Чугуеве:
Ул. Балакирева – ул. Леся Курбаса
Ул. Бедного Демьяна – ул. Николая Хвылевого
Ул. Ватутина – ул. Даниила Галицкого
Ул. Гагарина – ул. Каменец-Подольская
Пер. Гагарина – пер. Гетмана Сагайдачного
Ул. Горького – ул. Василия Стуса
Ул. Добролюбова – ул. Юрия Яновского
Пер. Добролюбова – ул. Ивана Багряного
Ул. Достоевского – ул. Леси Украинки
Ул. Жадановского – ул. Казимира Малевича, ул. семьи Жадановских
Ул. Карбышева – ул. Александра Довженко, ул. Киевская
Бульвар Комарова – бульвар. Имени Андрея Скрябина, бульвар Центральный
Ул. Короленко – ул. Михаила Вербицкого
Ул. Кошевого Олега – ул. Защитников Украины, ул. Вооруженных сил Украины
Ул. Крылова – ул. Павла Чубинского
Ул. Лермонтова – ул. Ивана Франко
Ул. Ломоносова – ул. Пантелеймона Кулиша, ул. Михаила Драгоманова
Площадь Матросова – площадь Незламности
Ул. Маяковского – ул. Николая Винграновского
Ул. Мичурина – ул. Биологическая
Пров. Мичурина – пер. Академика Амосова
Ул. Некрасова – ул. Остапа Вишни
Ул. Пушкина – ул. Ивана Котляревского
Пер. Пушкина – пер. Григория Сковороды
Ул. Ростовская – ул. Изюмский
Ул. Терешкова – ул. Героев Украины
Пер. Терешковой – пер. Петра Калнышевского
Ул. 1 Мая – ул. Бандуристов
Ул. Чайковского – ул. Николая Лысенко
Пер. Чайковского – пер. Николая Леонтовича
Ул. Чапаева – ул. Пилипа Орлика, ул. Гетмана Сагайдачного
Пров. Чапаева – пер. Казацкий, пер. Михаила Коцюбинского
Ул. Чернышевского – ул. Ярослава Мудрого
Ул. Чехова – ул. Максима Рыльского
Ул. Чкалова – ул. Михаила Грушевского
Ул. Шолохова – ул. Николая Лысенко, ул. Александра Олеся
Общественные обсуждения проведут в электронной форме. Предложения и замечания в мэрии ждут до 26 февраля. Писать можно на почтовый адрес: г. Чугуев, ул. Староникольская, 35; или e-mail: kultura.chuguev@ukr.net. А также звонить — (050) 233 02 88.
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«Анонимные предложения (замечания), представления с применением ненормативных форм лексики не публикуются и результаты обсуждения не включаются», — предупредили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве вынесли на общественные обсуждения проект решения о переименовании улиц".