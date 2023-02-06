Двоє чоловіків на мотоциклі підірвалися на міні на Ізюмщині: один загинув
Близько 15:00 6 лютого у селі Вербівка Ізюмського району Харківської області двоє цивільних, які їхали на мотоциклі, підірвалися на міні. Один чоловік загинув, другий отримав поранення.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Як уточнили у пресслужбі ХОВА із посиланням на Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф, загинув 44-річний чоловік, а його 31-річний товариш ушпиталений у середньому стані. Наразі медики надають йому допомогу.
Раніше про подію повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За його даними, на мотоциклі їхали троє людей, і всі вони отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 6 лютого у селі Вербівка Ізюмського району Харківської області двоє цивільних, які їхали на мотоциклі, підірвалися на міні. Один чоловік загинув, другий отримав поранення.".