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Двое мужчин на мотоцикле подорвались на мине на Изюмщине: один из них погиб

Происшествия 19:31   06.02.2023
Елена Нагорная
Двое мужчин на мотоцикле подорвались на мине на Изюмщине: один из них погиб Фото: Харьковская облпрокуратура

Около 15:00 6 февраля в селе Вербовка Изюмского района Харьковской области двое гражданских, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один мужчина погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Как уточнили в пресс-службе ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, погиб 44-летний мужчина, а его 31-летний товарищ госпитализирован в среднем состоянии. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Ранее о происшествии сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его данным, на мотоцикле ехали три человека, и все они получили ранения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 19:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:00 6 февраля в селе Вербовка Изюмского района Харьковской области двое гражданских, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один мужчина погиб, второй получил ранения.".