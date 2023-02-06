Двое мужчин на мотоцикле подорвались на мине на Изюмщине: один из них погиб
Около 15:00 6 февраля в селе Вербовка Изюмского района Харьковской области двое гражданских, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один мужчина погиб, второй получил ранения.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Как уточнили в пресс-службе ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, погиб 44-летний мужчина, а его 31-летний товарищ госпитализирован в среднем состоянии. Сейчас медики оказывают ему помощь.
Ранее о происшествии сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его данным, на мотоцикле ехали три человека, и все они получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:00 6 февраля в селе Вербовка Изюмского района Харьковской области двое гражданских, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один мужчина погиб, второй получил ранения.".