Двое мужчин на мотоцикле подорвались на мине на Изюмщине: один из них погиб

Около 15:00 6 февраля в селе Вербовка Изюмского района Харьковской области двое гражданских, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один мужчина погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Как уточнили в пресс-службе ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, погиб 44-летний мужчина, а его 31-летний товарищ госпитализирован в среднем состоянии. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Ранее о происшествии сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его данным, на мотоцикле ехали три человека, и все они получили ранения.