Начальник Харьковского гарнизона: 3 гражданских подорвались на мине под Изюмом
Об очередной трагедии из-за неустановленного взрывоопасного предмета рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Очередная трагедия в Изюмском районе. Трое гражданских двигались на мотоцикле и взорвались на неустановленном предмете. Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты», – рассказал Мельник.
Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, один из парней нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. Семеро подростков получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.
В медучреждении Харькова семи подросткам оказали помощь, провели хирургические вмешательства — в основном удаление обломков. Состояние детей оценили как стабильное. Восьмой участнице события помощь оказали амбулаторно, у нее — острая реакция на стресс.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 16:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об очередной трагедии из-за неустановленного взрывоопасного предмета рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.".