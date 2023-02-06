Начальник Харківського гарнізону: 3 цивільних підірвалися на міні під Ізюмом

Про чергову трагедію через невстановлений вибухонебезпечний предмет розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Чергова трагедія в Ізюмському районі. Троє цивільних рухалися на мотоциклі та підірвалися на наразі невстановленому предметі. Всі отримали травми, ступінь яких встановлюється. На місці працюють спеціалісти», – розповів Мельник.

Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого в місті Ізюм вісім підлітків віком від 14 до 17 років постраждали внаслідок розриву міни «Пелюстка». За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро підлітків отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчина — психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправили п’ятьох дітей, а згодом усіх вісьмох перевезли до Харкова.

У медзакладі Харкова семи підліткам надали допомогу, провели хірургічні втручання — переважно видалення уламків. Стан дітей оцінили як стабільний. Восьмій учасниці події надали допомогу амбулаторно, у неї – гостра реакція на стрес.