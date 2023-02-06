Начальник Харківського гарнізону: 3 цивільних підірвалися на міні під Ізюмом
Про чергову трагедію через невстановлений вибухонебезпечний предмет розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Чергова трагедія в Ізюмському районі. Троє цивільних рухалися на мотоциклі та підірвалися на наразі невстановленому предметі. Всі отримали травми, ступінь яких встановлюється. На місці працюють спеціалісти», – розповів Мельник.
Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого в місті Ізюм вісім підлітків віком від 14 до 17 років постраждали внаслідок розриву міни «Пелюстка». За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро підлітків отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчина — психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправили п’ятьох дітей, а згодом усіх вісьмох перевезли до Харкова.
У медзакладі Харкова семи підліткам надали допомогу, провели хірургічні втручання — переважно видалення уламків. Стан дітей оцінили як стабільний. Восьмій учасниці події надали допомогу амбулаторно, у неї – гостра реакція на стрес.
Читайте також: Вибух міни «Пелюсток» в Ізюмі: двох із семи підлітків виписали з лікарні
Новини за темою:
Ви читали новину: «Начальник Харківського гарнізону: 3 цивільних підірвалися на міні під Ізюмом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 16:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про чергову трагедію через невстановлений вибухонебезпечний предмет розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".