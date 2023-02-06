Пів мільйона кубометрів піску незаконно видобули на Балаклійщині – прокуратура
Прокуратура повідомила про підозру директору підприємства, яке з 2020 року незаконно видобувало пісок на території Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Як встановило слідство, підприємець видобував пісок на ділянці площею майже 20 га – поза межами ліцензійної території, встановленої спеціальним дозволом на користування надрами та актом про надання гірничого відводу, та без правовстановлюючих документів на землю.
З 2020 року підприємство видобуло понад 500 тисяч кубічних метрів піску.
Підприємцю інкримінують порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 2 ст. 240 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, що на території Роганської громади кілька років незаконно добували пісок, чим завдали державі збитків у мільярд гривень. Справу направили до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру директору підприємства, яке з 2020 року незаконно видобувало пісок на території Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області.".