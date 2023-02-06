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Пів мільйона кубометрів піску незаконно видобули на Балаклійщині – прокуратура

Події 17:35   06.02.2023
Олена Нагорна
Пів мільйона кубометрів піску незаконно видобули на Балаклійщині – прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру директору підприємства, яке з 2020 року незаконно видобувало пісок на території Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Як встановило слідство, підприємець видобував пісок на ділянці площею майже 20 га – поза межами ліцензійної території, встановленої спеціальним дозволом на користування надрами та актом про надання гірничого відводу, та без правовстановлюючих документів на землю.

З 2020 року підприємство видобуло понад 500 тисяч кубічних метрів піску.

Підприємцю інкримінують порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 2 ст. 240 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що на території Роганської громади кілька років незаконно добували пісок, чим завдали державі збитків у мільярд гривень. Справу направили до суду.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру директору підприємства, яке з 2020 року незаконно видобувало пісок на території Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області.".