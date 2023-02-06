Полмиллиона кубометров песка незаконно добыли на Балаклейщине — прокуратура
Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия, которое с 2020 года незаконно добывало песок на территории Балаклейской громады Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Как установило следствие, предприниматель добывал песок на участке площадью почти 20 га — за пределами лицензионной территории, установленной специальным разрешением на пользование недрами и актом о предоставлении горного отвода, и без правоустанавливающих документов на землю.
С 2020 года предприятие добыло более 500 тысяч кубических метров песка.
Предпринимателю инкриминируют нарушение установленных правил использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 2 ст. 240 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, что на территории Роганской громады несколько лет незаконно добывали песок, чем нанесли государству ущерб в миллиард гривен. Дело направили в суд.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия, которое с 2020 года незаконно добывало песок на территории Балаклейской громады Изюмского района Харьковской области.".