Через війну рф проти України у Харкові пошкоджені 3352 житлових будинки

Внаслідок війни рф проти України в Харкові 6116 будівель зруйновано, повідомили сьогодні, 8 лютого, у Департаменті житлово-комунального господарства мерії міста.

Серед пошкоджених об’єктів – 3352 багатоквартирних житлових будинки, 1 809 будинків приватного сектору, 280 дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів, 77 закладів охорони здоров’я, 174 адмінбудівлі та споруди соціальної нфраструктури, 424 інші об’єкти, комунальної та комунальної та комунальної.

Комісії уповноваженого органу обстежили 3114 об’єктів та провели технічне вивчення 968 будівель, з яких: 63% мають першу, 34% – другу, а 3% – третю категорію пошкоджень, що дорівнює руйнуванням у 40, 80 та 100% відповідно.