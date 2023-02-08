Из-за войны рф против Украины в Харькове повреждены 3352 жилых дома

В результате войны рф против Украины в Харькове 6116 здания разрушены, сообщили сегодня, 8 февраля, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии города.

Среди поврежденных объектов – 3352 многоквартирных жилых дома, 1 809 домов частного сектора, 280 детских садов, школ и высших учебных заведений, 77 заведений здравоохранения, 174 админздания и сооружения социальной ıнфраструктуры, 424 других объекта, коммунальной и критической инфраструктуры, сооружения коммерческого назначения.

Комиссии уполномоченного органа обследовали 3114 объектов и провели техническое изучение 968 зданий, из которых: 63% имеют первую, 34% — вторую, а 3% — третью категорию повреждений, равную разрушениям в 40, 80 и 100 % в соответствии.