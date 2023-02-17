Терехов повідомив про “прильоти” у двох районах Харкова
Фото: Getty Images
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що удари припали по Київському та Основ’янському районам міста.
“Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова – Київському та Основ’янському. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі“, — написав Терехов у телеграмі.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по місту п’ятьма ракетами. За інформацією Генштабу, ворог бив Харковом переробленими ракетами із ЗРК С-300.
Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 16 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом була критична інфраструктура міста.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов повідомив про “прильоти” у двох районах Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що удари припали по Київському та Основ’янському районам міста".