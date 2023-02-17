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Терехов повідомив про “прильоти” у двох районах Харкова

Події 08:39   17.02.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив про “прильоти” у двох районах Харкова Фото: Getty Images

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що удари припали по Київському та Основ’янському районам міста.

Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова – Київському та Основ’янському. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі“, — написав Терехов у телеграмі.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по місту п’ятьма ракетами. За інформацією Генштабу, ворог бив Харковом переробленими ракетами із ЗРК С-300.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 16 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом була критична інфраструктура міста.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що удари припали по Київському та Основ’янському районам міста".