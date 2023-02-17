Терехов повідомив про “прильоти” у двох районах Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що удари припали по Київському та Основ’янському районам міста.

“Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова – Київському та Основ’янському. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі“, — написав Терехов у телеграмі.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по місту п’ятьма ракетами. За інформацією Генштабу, ворог бив Харковом переробленими ракетами із ЗРК С-300.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 16 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом була критична інфраструктура міста.