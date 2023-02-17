Live
  • Пятница 17.02.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова

Происшествия 08:39   17.02.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова Фото: Getty Images

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что удары пришлись по Киевскому и Основянскому районам города.

«Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания», — написал Терехов в telegram.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по городу пятью ракетами. По информации Генштаба, враг бил по Харькову переделанными ракетами из ЗРК С-300.

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 16 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом была критическая инфраструктура города.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:08
Пострадали цехи одного из предприятий — Синегубов о ракетном ударе по Харькову
08:39
Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова
07:46
В Харькове обстрелом повреждены и разрушены два нежилых здания — ГСЧС
20:56
Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным
19:08
И ходят, и прыгают: Терехов показал детей, пострадавших в жутком ДТП (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что удары пришлись по Киевскому и Основянскому районам города".