Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что удары пришлись по Киевскому и Основянскому районам города.
«Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания», — написал Терехов в telegram.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по городу пятью ракетами. По информации Генштаба, враг бил по Харькову переделанными ракетами из ЗРК С-300.
Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 16 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом была критическая инфраструктура города.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что удары пришлись по Киевскому и Основянскому районам города".