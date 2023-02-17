Терехов сообщил о «прилетах» по двум районам Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что удары пришлись по Киевскому и Основянскому районам города.

«Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания», — написал Терехов в telegram.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по городу пятью ракетами. По информации Генштаба, враг бил по Харькову переделанными ракетами из ЗРК С-300.

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 16 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом была критическая инфраструктура города.