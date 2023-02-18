На Харківщині попрощалися з двома захисниками, які загинули на Донбасі
17 лютого у Дергачівській громаді на Харківщині поховали двох захисників України – Бориса Кушніра та Євгенія Дигала.
“Борис Кушнір – корінний дергачівець. У березні минулого року він приєднався до лав Національної гвардії України, боронив державу у складі 5-ї Слобожанської бригади НГУ і загинув за нашу свободу 13 лютого під Кремінною на Луганщині. 6 січня Борису виповнилося 37 років, у чоловіка залишилась дружина Маргарита, 17-річна донька та 13-річний син”, – повідомив начальник Дергачівської ГВА Вячеслав Задоренко.
Другий загиблий захисник Євгеній Дигало – мешканець Козачої Лопані.
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“З початком повномасштабного російського вторгнення він вступив до Сил територіальної оборони. У складі 127-ї бригади ТРО ЗСУ молодший сержант Дигало мужньо захищав Батьківщину і загинув 11 лютого на Донеччині в районі Часового Яру. У 38-річного Євгена залишилась дружина Олена, 14-річний син та 10-річна донька”, – написав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 14:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого у Дергачівській громаді на Харківщині поховали двох захисників України – Бориса Кушніра та Євгенія Дигала".