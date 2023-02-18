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На Харьковщине простились с двумя защитниками, погибшими на Донбассе

Общество 14:05   18.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине простились с двумя защитниками, погибшими на Донбассе

17 февраля в Дергачевской громаде на Харьковщине похоронили двух защитников Украины – Бориса Кушнира и Евгения Дыгало.

«Борис Кушнир – коренной дергачевец. В марте прошлого года он присоединился к рядам Национальной гвардии Украины, защищал государство в составе 5-й Слобожанской бригады НГУ и погиб за нашу свободу 13 февраля под Кременной в Луганской области. 6 января Борису исполнилось 37 лет, у мужчины осталась супруга Маргарита, 17-летняя дочь и 13-летний сын», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Второй погибший защитник Евгений Дыгало – житель Казачьей Лопани.

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«С началом полномасштабного российского вторжения он вступил в Силы территориальной обороны. В составе 127-й бригады ТРО ВСУ младший сержант Дыгало мужественно защищал Родину и погиб 11 февраля в Донецкой области в районе Часового Яра. У 38-летнего Евгения осталась жена Елена, 14-летний сын и 10-летняя дочь», — написал Задоренко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 14:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля в Дергачевской громаде на Харьковщине похоронили двух защитников Украины – Бориса Кушнира и Евгения Дыгало".