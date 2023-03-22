Провал проїжджої частини: біля метро “Ак. Барабашова” не ходитимуть тролейбуси

З 10:00 до 14:00 23 березня в районі метро «Академіка Барабашова» в Харкові не курсуватимуть тролейбуси.

У цей час робітники усуватимуть провал проїжджої частини, пояснили у пресслужбі Харківської міськради.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№24: не курсує;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Нагадаємо, що рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро «Академіка Барабашова» у Харкові відновили 3 березня.