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Провал проїжджої частини: біля метро “Ак. Барабашова” не ходитимуть тролейбуси

Суспільство 21:22   22.03.2023
Олена Нагорна
Провал проїжджої частини: біля метро “Ак. Барабашова” не ходитимуть тролейбуси

З 10:00 до 14:00 23 березня в районі метро «Академіка Барабашова» в Харкові не курсуватимуть тролейбуси.

У цей час робітники усуватимуть провал проїжджої частини, пояснили у пресслужбі Харківської міськради.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№24: не курсує;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Нагадаємо, що рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро «Академіка Барабашова» у Харкові відновили 3 березня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 21:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:00 23 березня в районі метро «Академіка Барабашова» в Харкові не курсуватимуть тролейбуси.".