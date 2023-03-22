Провал проїжджої частини: біля метро “Ак. Барабашова” не ходитимуть тролейбуси
З 10:00 до 14:00 23 березня в районі метро «Академіка Барабашова» в Харкові не курсуватимуть тролейбуси.
У цей час робітники усуватимуть провал проїжджої частини, пояснили у пресслужбі Харківської міськради.
Тролейбуси курсуватимуть так:
№24: не курсує;
№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».
Нагадаємо, що рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро «Академіка Барабашова» у Харкові відновили 3 березня.
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Ви читали новину: «Провал проїжджої частини: біля метро “Ак. Барабашова” не ходитимуть тролейбуси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:00 23 березня в районі метро «Академіка Барабашова» в Харкові не курсуватимуть тролейбуси.".