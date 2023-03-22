Провал проезжей части: у метро “Ак. Барабашова” не будут ходить троллейбусы

С 10:00 до 14:00 23 марта в районе метро «Академика Барабашова» в Харькове не будут курсировать троллейбусы.

В это время рабочие будут устранять провал проезжей части, объяснили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№24: не курсирует;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» — ул. Валентиновская — ул. Гвардейцев Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Напомним, что движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове возобновили 3 марта.