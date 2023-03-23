Половина того, чим стріляли: Guardian показала “ракетний цвинтар” у Харкові

Територія, на якій складують боєприпаси, що прилетіли з РФ, у Харкові вже займає половину площі футбольного поля, повідомляє британська The Guardian.

Кореспонденти видання побували в промзоні Харкова, де знаходиться склад смертоносного заліза, запущеного по місту “освободителями”. Це місце відоме як “ракетний цвинтар”.

“Понад 1000 вибухових речовин та уламків ракет вибудовані рядами на площі, що дорівнює половині футбольного поля”, – зазначив автор матеріалу.

На даний момент те, що зберігається на “цвинтарі” – це докази російських військових злочинів.

“Усі ці пристрої було знайдено в Харкові. Але це приблизно лише половина того, чим у нас стріляли. Ми сподіваємося, що ці докази будуть використані у міжнародному кримінальному суді”, – зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Близько 95% всіх пристроїв, що зберігаються на “цвинтарі ракет”, – це частини систем РСЗВ. У тому числі – “Смерч”, які можуть нести касетні снаряди, заборонені більшістю країн світу.

Історію кожного снаряда та кожної ракети намагаються відстежити аж до моменту виготовлення. На боєприпасах є маркування, яке позначає виробника, інформацію про ремонт та інколи – військову частину, яка займалася обслуговуванням.

“За допомогою них ми могли визначити, який завод їх виробляв, а іноді й яка військова частина їх зберігала та обслуговувала”, – пояснив Чубенко.

На думку залученого The Guardian експерта Omega Research Foundation Ніла Корні, виявлення підрозділу, в якому зберігалися ракети та реактивні снаряди, є критично важливим для розслідування військових злочинів.

“В ідеалі, якщо ви хочете пов’язати використання боєприпасу зі злочином, вам потрібно показати ланцюжок його зберігання”, – пояснив Корні.

Цей ланцюжок повинен складатися з ланок від виробництва, місця зберігання та обслуговування до передачі боєприпасу конкретній військовій частині та використання. А потім уже – знаходження на місці потенційного злочину. Зберігання залишків боєприпасів у такій ситуації є вкрай важливим.

Згодом частина цих ракет та снарядів зможе скласти експозицію музею в Харкові, зазначили журналісти з посиланням на місцеву владу.