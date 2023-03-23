Половина того, чем стреляли: Guardian показала «ракетное кладбище» в Харькове

Территория, на которой складируют прилетевшие из РФ боеприпасы в Харькове, уже занимает половину площади футбольного поля, сообщает британская The Guardian.

Корреспонденты издания побывали в промзоне Харькова, где находится склад смертоносного железа, запущенного по городу «освободителями». Это место известно как «ракетное кладбище».

«Более 1000 взрывчатых веществ и обломков ракет выстроены рядами на площади, равной половине футбольного поля», — отметил автор материала.

На данный момент то, что хранится на «кладбище», — это доказательства российских военных преступлений.

«Все эти устройства были найдены в Харькове. Но это примерно только половина того, чем в нас стреляли. Мы надеемся, что эти доказательства будут использованы в международном уголовном суде», — отметил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Около 95% всех устройств, хранящихся на «кладбище ракет», — это части систем РСЗО. В том числе — «Смерч», которые могут нести кассетные снаряды, запрещенные большинством стран мира.

Историю каждого снаряда и каждой ракеты стараются отследить вплоть до момента изготовления. На боеприпасах есть маркировка, обозначающая производителя, информацию о ремонте и иногда — воинскую часть, которая занималась обслуживанием.

«С помощью них мы могли определить, какой завод их производил, а иногда и какая воинская часть их хранила и обслуживала», — пояснил Чубенко.

По мнению привлеченного The Guardian эксперта Omega Research Foundation Нила Корни, выявление подразделения, в котором хранились ракеты и реактивные снаряды, критически важно для расследования военных преступлений.

«В идеале, если вы хотите связать использование боеприпаса с преступлением, вам нужно показать цепочку его хранения», — пояснил Корни.

Эта цепочка должна состоять из звеньев от прозводства, места хранения и обслуживания до передачи боеприпаса конкретной воинской части и использования. А затем уже — местонахождения на месте потенциального преступления. Хранение остатков боеприпасов в такой ситуации крайне важно.

Со временем часть этих ракет и снарядов сможет составить экспозицию музея в Харькове, отметили журналисты со ссылкой на местные власти.