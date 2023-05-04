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10 кг пороху: у мешканця Харківщини знайшли широкий асортимент боєприпасів

Суспільство 15:58   04.05.2023
Вікторія Яковенко
10 кг пороху: у мешканця Харківщини знайшли широкий асортимент боєприпасів Фото: ГУНП в Харківській області

4 травня у 39-річного мешканця міста Барвінкове поліцейські вилучили чималу кількість боєприпасів.

Правоохоронці вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Боєприпаси знайшли вдома у чоловіка, зазначили правоохоронці.

Речові докази направили на експертне дослідження.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 травня у 39-річного мешканця міста Барвінкове поліцейські вилучили чималу кількість боєприпасів.".