10 кг пороху: у мешканця Харківщини знайшли широкий асортимент боєприпасів

4 травня у 39-річного мешканця міста Барвінкове поліцейські вилучили чималу кількість боєприпасів.

Правоохоронці вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Боєприпаси знайшли вдома у чоловіка, зазначили правоохоронці.

Речові докази направили на експертне дослідження.