Гранаты и патроны: у жителя Харьковщины нашли широкий ассортимент боеприпасов

4 мая у 39-летнего жителя города Барвенково полицейские изъяли немалое количество боеприпасов.

Правоохранители изъяли 10 кг артиллерийского пороха, 4 тротиловых шашки, штык-нож, запал к гранате, 48 патронов калибра 12,7 мм и 2340 патронов калибра 7,62, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Боеприпасы нашли дома у мужчины, отметили правоохранители.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.