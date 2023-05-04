Гранаты и патроны: у жителя Харьковщины нашли широкий ассортимент боеприпасов
Фото: ГУНП в Харьковской области
4 мая у 39-летнего жителя города Барвенково полицейские изъяли немалое количество боеприпасов.
Правоохранители изъяли 10 кг артиллерийского пороха, 4 тротиловых шашки, штык-нож, запал к гранате, 48 патронов калибра 12,7 мм и 2340 патронов калибра 7,62, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Боеприпасы нашли дома у мужчины, отметили правоохранители.
Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая у 39-летнего жителя города Барвенково полицейские изъяли немалое количество боеприпасов.".