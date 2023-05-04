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Гранаты и патроны: у жителя Харьковщины нашли широкий ассортимент боеприпасов

Общество 15:58   04.05.2023
Виктория Яковенко
Гранаты и патроны: у жителя Харьковщины нашли широкий ассортимент боеприпасов Фото: ГУНП в Харьковской области

4 мая у 39-летнего жителя города Барвенково полицейские изъяли немалое количество боеприпасов.

Правоохранители изъяли 10 кг артиллерийского пороха, 4 тротиловых шашки, штык-нож, запал к гранате, 48 патронов калибра 12,7 мм и 2340 патронов калибра 7,62, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Боеприпасы нашли дома у мужчины, отметили правоохранители.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая у 39-летнего жителя города Барвенково полицейские изъяли немалое количество боеприпасов.".