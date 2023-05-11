Роздавала «гуманітарку» та проросійську газету: в Ізюмі піймали колаборантку
58-річна мешканка Ізюма пішла на співпрацю із загарбниками та отримала від них посаду керівниці «управління праці й соціальної політики» в окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. На цій посаді жінка займалася організацією роботи так званого «центру соціального захисту населення», через який видавалася гуманітарна допомога від окупантів. А також – ворожа пропагандистська газета “Харьков Z”, у матеріалах якої заперечувалася збройна агресія РФ проти України та пропагувалася легітимність окупаційної влади.
Також, на цій посаді колаборантка брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала нових працівників та організовувала їх роботу.
Після деокупації Ізюма зловмисниця залишилася у місті, але намагалася уникнути відповідальності. Втім, правоохоронці відшукали та затримали жінку.
Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Наразі зловмисниця перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річна мешканка Ізюма пішла на співпрацю із загарбниками та отримала від них посаду керівниці «управління праці й соціальної політики» в окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.".