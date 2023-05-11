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Раздавала «гуманитарку» и пророссийскую газету: поймали коллаборантку с Изюма

Общество 16:34   11.05.2023
Виктория Яковенко
Раздавала «гуманитарку» и пророссийскую газету: поймали коллаборантку с Изюма Фото: Владислав Абдула

58-летняя жительница Изюма пошла на сотрудничество с захватчиками и получила от них руководящую должность в «управлении труда и социальной политики» в оккупационной военно-гражданской администрации Изюмского района.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. На этой должности женщина занималась организацией работы так называемого «центра социальной защиты населения», через который выдавалась гуманитарная помощь от оккупантов. А также, пропагандистская газета «Харьков Z», в материалах которой отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины и пропагандировалась легитимность оккупаций власти.

Также, коллаборантка принимала участие в совещаниях руководства оккупационных властей, проводила собрание подчиненных, принимала новых работников и организовывала их работу.

После деоккупации Изюма злоумышленница осталась в городе, но пыталась избежать ответственности. Однако, правоохранители отыскали и задержали женщину.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Сейчас злоумышленница находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 16:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летняя жительница Изюма пошла на сотрудничество с захватчиками и получила от них руководящую должность в «управлении труда и социальной политики» в оккупационной военно-гражданской администрации Изюмского района.".