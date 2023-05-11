Раздавала «гуманитарку» и пророссийскую газету: поймали коллаборантку с Изюма
58-летняя жительница Изюма пошла на сотрудничество с захватчиками и получила от них руководящую должность в «управлении труда и социальной политики» в оккупационной военно-гражданской администрации Изюмского района.
Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. На этой должности женщина занималась организацией работы так называемого «центра социальной защиты населения», через который выдавалась гуманитарная помощь от оккупантов. А также, пропагандистская газета «Харьков Z», в материалах которой отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины и пропагандировалась легитимность оккупаций власти.
Также, коллаборантка принимала участие в совещаниях руководства оккупационных властей, проводила собрание подчиненных, принимала новых работников и организовывала их работу.
После деоккупации Изюма злоумышленница осталась в городе, но пыталась избежать ответственности. Однако, правоохранители отыскали и задержали женщину.
Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Сейчас злоумышленница находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летняя жительница Изюма пошла на сотрудничество с захватчиками и получила от них руководящую должность в «управлении труда и социальной политики» в оккупационной военно-гражданской администрации Изюмского района.".