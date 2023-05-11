Справу окупанта, який через ревнощі застрелив жінку в Ізюмі, передали до суду
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який убив мирну мешканку під час окупації Ізюма.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що вона ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».
2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.
Зі штабу вийшов російський військовий, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.
Заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовця 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ обвинувачують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 15:41;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який убив мирну мешканку під час окупації Ізюма.".