Справу окупанта, який через ревнощі застрелив жінку в Ізюмі, передали до суду

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який убив мирну мешканку під час окупації Ізюма.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що вона ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».

2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов російський військовий, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

Заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовця 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ обвинувачують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.