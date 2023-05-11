Дело оккупанта, который из ревности застрелил женщину в Изюме, передали в суд
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации Изюма.
Досудебным расследованием установлено, что в мае прошлого года российские военные ухаживали за 36-летней женщиной. Оккупанты видели, что она никак не реагирует на их «комплименты», поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в РФ ради «лучшей жизни».
2 июня женщина подошла к штабу российских военнослужащих: именно на этом месте был WI-FI. Она хотела позвонить своему брату из Ивано-Франковской области.
Из штаба вышел российский военный, который ревновал женщину к другим, при этом имея жену в РФ. Однако в тот день ревность перешла все пределы: он выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась.
Заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащего 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ обвиняют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Оккупанта будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации Изюма.".