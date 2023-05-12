На Харківщині помер головний хірург лікарні
Головний хірург Дергачівської центральної лікарні Роман Король пішов із життя у 57 років. Про смерть медика повідомило керівництво лікарні.
“11 травня 2023 року на п’ятдесят восьмому році життя після тяжкої хвороби перестало битися серце завідувача хірургічного відділення Дергачівської центральної лікарні Короля Романа Миколайовича”, – написали на сторінці Дергачівської центральної лікарні у фейсбуці
Роман Король – випускник Харківського медінституту. Він закінчив лікувальний факультет у 1989 році. До приїзду до Дергачів працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Вільшанської міської лікарні. Хірургічне відділення Дергачівської центральної лікарні він очолював із 2002 року.
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“До останнього, попри тяжку хворобу, він продовжував оперувати. На його рахунку величезна кількість врятованих життів”, – наголосили колеги.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний хірург Дергачівської центральної лікарні Роман Король пішов із життя у 57 років. Про смерть медика повідомило керівництво лікарні".