На Харківщині помер головний хірург лікарні

Головний хірург Дергачівської центральної лікарні Роман Король пішов із життя у 57 років. Про смерть медика повідомило керівництво лікарні.

“11 травня 2023 року на п’ятдесят восьмому році життя після тяжкої хвороби перестало битися серце завідувача хірургічного відділення Дергачівської центральної лікарні Короля Романа Миколайовича”, – написали на сторінці Дергачівської центральної лікарні у фейсбуці

Роман Король – випускник Харківського медінституту. Він закінчив лікувальний факультет у 1989 році. До приїзду до Дергачів працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Вільшанської міської лікарні. Хірургічне відділення Дергачівської центральної лікарні він очолював із 2002 року.

“До останнього, попри тяжку хворобу, він продовжував оперувати. На його рахунку величезна кількість врятованих життів”, – наголосили колеги.