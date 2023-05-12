На Харьковщине умер главный хирург больницы

Главный хирург Дергачевской центральной больницы Роман Король ушел из жизни в 57 лет. О смерти медика сообщило руководство больницы.

«11 мая 2023 года на пятьдесят восьмом году жизни после тяжелой болезни перестало биться сердце заведующего хирургическим отделением Дергачевской центральной больницы Короля Романа Николаевича», — написали на странице Дергачевской центральной больницы в facebook.

Роман Король — выпускник Харьковского мединститута. Он окончил лечебный факультет в 1989 году. До приезда в Дергачи работал врачом-хирургом хирургического отделения Ольшанской городской больницы. Хирургическое отделение Дергачевской центральной больницы он возглавлял с 2002 года.

«До последнего, невзирая на тяжелую болезнь, он продолжал оперировать. На его счету огромное количество спасенных жизней», — подчеркнули коллеги.