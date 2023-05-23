На Куп’янщині ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу чоловіка
У Куп’янському районі Харківської області 23 травня правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув 22 вересня 2022 року внаслідок російського обстрілу.
Коли окупанти почали завдавати ударів, 24-річний місцевий мешканець перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області 23 травня правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув 22 вересня 2022 року внаслідок російського обстрілу.".