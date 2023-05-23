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На Куп’янщині ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу чоловіка

Суспільство 21:24   23.05.2023
Олена Нагорна
На Куп’янщині ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу чоловіка

У Куп’янському районі Харківської області 23 травня правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув 22 вересня 2022 року внаслідок російського обстрілу.

Коли окупанти почали завдавати ударів, 24-річний місцевий мешканець перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 21:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області 23 травня правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув 22 вересня 2022 року внаслідок російського обстрілу.".