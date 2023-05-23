Live
  • Вторник 23.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины

Общество 21:24   23.05.2023
Елена Нагорная
На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины Фото: Харьковская облпрокуратура

В Купянском районе Харьковской области 23 мая правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего 22 сентября 2022 года в результате российского обстрела.

Когда оккупанты начали наносить удары, 24-летний местный житель находился вблизи частного домовладения. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Погиб из-за ракетного удара: в Старом Салтове эксгумировали тело мужчины

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:24
На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины
20:07
Снос трех домов в центре Харькова: в мэрии ищут документы о новых экспертизах
19:18
Харьковчане слышат мощные взрывы в пригороде — Терехов о текущей обстановке
18:53
Под обстрелами армии РФ были 26 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
18:38
В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области 23 мая правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего 22 сентября 2022 года в результате российского обстрела.".