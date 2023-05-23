На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины

В Купянском районе Харьковской области 23 мая правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего 22 сентября 2022 года в результате российского обстрела.

Когда оккупанты начали наносить удары, 24-летний местный житель находился вблизи частного домовладения. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).