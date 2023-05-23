На Купянщине эксгумировали тело погибшего от обстрела мужчины
Фото: Харьковская облпрокуратура
В Купянском районе Харьковской области 23 мая правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего 22 сентября 2022 года в результате российского обстрела.
Когда оккупанты начали наносить удары, 24-летний местный житель находился вблизи частного домовладения. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области 23 мая правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего 22 сентября 2022 года в результате российского обстрела.".