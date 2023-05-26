Нардеп Красов закликав колег прислухатися до мерів Харківщини

Народний депутат від партії “Слуга народу” Олексій Красов закликав колег-нардепів, які публічно критикують Харківську ОВА щодо внесення Харківщині до переліку територій активних бойових дій, не спекулювати на темах оподаткування та залучити до цієї дискусії мерів міст та голів громад Харківщини.

Про це Олексій Красов написав на власній сторінці у “Фейсбуці”.

За словами Красова, йому “особисто дуже прикро чути те, що говорять останнім часом” деякі його колеги. “Ці дні продемонстрували, що окремі народні депутати, керуючись, напевно, своїми особистими політичними амбіціями, замість того аби вирішувати будь-які питання шляхом діалогу та конструктивної співпраці, вдаються до публічної критики співробітників ХОВА. До того ж так до кінця й не розібравшись в суті дискусійного питання”, – зазначив нардеп.

“Я, як народний депутат, з перших днів повномасштабного російського вторгнення перебуваю у постійній комунікації з ХОВА, мерами та головами військових адміністрацій. Чудово знаю, що відбувалось з перших днів війни. Тому вважаю, що звинувачення обласної військової адміністрації щодо внесення Харківщини до переліку територій активних бойових дій не конструктивні та грають на руку нашому спільному ворогу”, – зазначив Красов.

Він “глибоко переконаний, що питання, які стосуються податків на землю і нерухомість не можна не обговорювати з мерами і головами РВА. Адже ці питання напряму стосуються місцевого самоврядування”.

“Куди конструктивніше замість звинувачень сісти за стіл, доєднати голів, щоб усі мали можливість включатись в дискусію. На Харківщині багато громад, які побували під окупацією. Повірте, їм є що сказати народним депутатам щодо місцевих податків. А є, наприклад, території, які не постраждали від війни взагалі, але й вони потребують коштів. Тож щиро раджу для початку вивчити ситуацію на місці, поспілкуватися з людьми та спільно попрацювати з ХОВА на користь людей”, – підсумував нардеп.

У свою чергу народний депутат Павло Якименко зазначив, що “безпідставні звинувачення” на адресу ХОВА “дуже нагадують початок передвиборчих перегонів” та порадив колегам ” більше цікавитися життям області”.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олександр Бакумов оприлюднив пост, в якому заявив, що ХОВА не звернулося з пропозицією щодо внесення Харкова до переліку територій активних бойових дій до Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У свою чергу в ХОВА оприлюднили пояснення заступника голови Харківської ОВА Романа Семенухи, який зазначив, що терміни “територія можливих бойових дій” та “територія активних бойових дій” є умовними визначеннями, які забезпечують відповідну градацію для здійснення функцій держави. За його словами, у відповідності до наказу Мінреінтеграції, територіями можливих бойових дій слід вважати території, на “яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатись населення, водночас які періодично піддаються ворожим обстрілам”.

“ХОВА, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні та необхідність надання повного спектру послуг для жителів регіону, наразі вважає за доцільне використовувати підпорядкованість до градацій, передбачену терміном “територія можливих бойових дій”, визначеного постановою Кабміну”, – заявив Семенуха.