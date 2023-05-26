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Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины

Общество 15:17   26.05.2023
Ирина Максимова
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины Фото: Facebook Алексея Красова

Народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Красов призвал коллег-нардепов, публично критикующих Харьковскую ОВА относительно внесения Харьковщины в перечень территорий активных боевых действий, не спекулировать на темах налогообложения и привлечь к этой дискуссии мэров городов и глав громад Харьковщины.

Об этом Алексей Красов написал на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Красова, ему «лично очень досадно слышать то, что говорят в последнее время» некоторые его коллеги.

«Эти дни продемонстрировали, что отдельные народные депутаты, руководствуясь наверное своими личными политическими амбициями, вместо того чтобы решать любые вопросы путем диалога и конструктивного сотрудничества, прибегают к публичной критике сотрудников ХОВА. К тому же так до конца и не разобравшись в сути дискуссионного вопроса», — отметил нардеп.

«Я, как народный депутат, с первых дней полномасштабного российского вторжения нахожусь в постоянной коммуникации с ХОВА, мэрами и главами военных администраций. Прекрасно знаю, что происходило с первых дней войны. Поэтому считаю, что обвинения областной военной администрации относительно внесения Харьковщины в перечень территорий активных боевых действия не конструктивны и играют на руку нашему общему врагу», — отметил Красов.

Он «глубоко убежден, что вопросы, касающиеся налогов на землю и недвижимость, нельзя не обсуждать с мэрами и председателями РВА. Ведь эти вопросы напрямую касаются местного самоуправления».

«Куда конструктивнее вместо обвинений сесть за стол, привлечь глав, чтобы все могли включаться в дискуссию. На Харьковщине много громад, которые побывали под оккупацией. Поверьте, им есть что сказать народным депутатам относительно местных налогов. А есть, например, территории, которые не пострадали от войны вообще, но и они нуждаются в средствах, поэтому искренне советую для начала изучить ситуацию на месте, пообщаться с людьми и совместно поработать с ХОВА в пользу людей», — подытожил нардеп.

В свою очередь народный депутат Павел Якименко отметил, что «безосновательные обвинения» в адрес ХОВА «очень напоминают начало предвыборной гонки» и посоветовал коллегам «больше интересоваться жизнью области».

Напомним, накануне народный депутат Александр Бакумов обнародовал пост, в котором заявил, что ХОВА не обратилась с предложением по внесению Харькова в перечень территорий активных боевых действий в Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

В свою очередь, в ХОВА обнародовали объяснения заместителя председателя Харьковской ОВО Романа Семенухи, который отметил, что термины «территория возможных боевых действий» и «территория активных боевых действий» являются условными определениями, которые обеспечивают соответствующую градацию для осуществления функций государства. По его словам, в соответствии с приказом Минреинтеграции, территориями возможных боевых действий следует считать территории, на которых возможно обеспечивать функции государства, в которые может возвращаться население, одновременно периодически подвергающиеся вражеским обстрелам.

«ХОВА, учитывая безопасность в регионе и необходимость предоставления полного спектра услуг для жителей региона, считает целесообразным использовать подчиненность к градациям, предусмотренную термином «территория возможных боевых действий», определенного постановлением Кабмина», — заявил Семенуха.

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Автор: Ирина Максимова

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Красов призвал коллег-нардепов, публично критикующих Харьковскую ОВА относительно внесения Харьковщины в перечень территорий активных боевых действий, не спекулировать на темах налогообложения и привлечь к этой дискуссии мэров городов и глав громад Харьковщины.".