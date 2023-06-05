На Харківщині викрили священника УПЦ МП, який «прославився» у ЗМІ РФ

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП з Харківщини, який підтримував окупантів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час тимчасової окупації регіону священник підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Однак, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ.

Надалі разом з сім’єю він оселився на території країни-агресорки.

Вже звідти зрадник записав відео, в якому російську агресію проти України назвав «війною всього світу з руським миром».

«Однією з перших це відео розмістила на власному телеграм-каналі прокремлівська партія РФ «Єдина Росія». Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські медіа-ресурси країни-агресорки», – розповів Абдула.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).