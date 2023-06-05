На Харьковщине разоблачили священника УПЦ МП, который «прославился» в СМИ РФ

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП с Харьковщины, который поддерживал оккупантов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время временной оккупации региона священник поддержал российских захватчиков и «на собственном примере» призвал сделать это других местных жителей.

Однако, когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, клирик, прихватив имущество религиозной громады, сбежал вместе с войсками РФ.

В дальнейшем вместе с семьей он поселился на территории страны-агрессора.

Уже оттуда предатель записал видео, в котором российскую агрессию против Украины назвал «войной всего мира с русским миром».

«Одним из первых это видео разместила на собственном телеграмм-канале прокремлевская партия РФ «Единая Россия». Впоследствии «выступление» клирика «подхватили» другие многочисленные пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора», — рассказал Абдулла.

Фигуранту сообщили о подозрении подозрения по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации).