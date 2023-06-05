На Харьковщине разоблачили священника УПЦ МП, который «прославился» в СМИ РФ
СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП с Харьковщины, который поддерживал оккупантов.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время временной оккупации региона священник поддержал российских захватчиков и «на собственном примере» призвал сделать это других местных жителей.
Однако, когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, клирик, прихватив имущество религиозной громады, сбежал вместе с войсками РФ.
В дальнейшем вместе с семьей он поселился на территории страны-агрессора.
Уже оттуда предатель записал видео, в котором российскую агрессию против Украины назвал «войной всего мира с русским миром».
«Одним из первых это видео разместила на собственном телеграмм-канале прокремлевская партия РФ «Единая Россия». Впоследствии «выступление» клирика «подхватили» другие многочисленные пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора», — рассказал Абдулла.
Фигуранту сообщили о подозрении подозрения по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации).
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП с Харьковщины, который поддерживал оккупантов.".