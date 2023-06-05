Обережно! ІПСО. У ЗСУ попередили про інформаційні плани ворога
Російські пропагандисти активізують інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО). Найближчим часом намагатимуться ввести українців в оману щодо контрнаступу та деморалізувати.
“На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань. З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали”, — попередило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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У СтратКомі ЗСУ нагадали, що правдиву інформацію слід шукати в оперативних зведеннях Генштабу, структур стратегічних комунікацій та повідомленнях офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти активізують інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО). Найближчим часом намагатимуться ввести українців в оману щодо контрнаступу та деморалізувати".