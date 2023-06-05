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Осторожно! ИПСО. В ВСУ предупредили об информационных планах врага

Мир 11:01   05.06.2023
Оксана Горун
Осторожно! ИПСО. В ВСУ предупредили об информационных планах врага

Российские пропагандисты активизируют информационно-психологические спецоперации (ИПСО). В ближайшее время будут пытаться ввести украинцев в заблуждение относительно контрнаступления и деморализовать.

«На российских телеграммtelegram-каналах и соцсетях планируется усиление нашествия распространения недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины. Да и собственных формирований. В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение общества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы», — предупредило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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В СтратКом ВСУ напомнили, что достоверную информацию следует искать в оперативных сводках Генштаба, структур стратегических коммуникаций и сообщениях официальных спикеров Сил обороны и ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские пропагандисты активизируют информационно-психологические спецоперации (ИПСО). В ближайшее время будут пытаться ввести украинцев в заблуждение относительно контрнаступления и деморализовать".